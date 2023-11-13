الشباب والرياضة تشارك في افتتاح المؤتمر الثاني للعلوم والمرأة بالدول النامية

تحت شعار "معا لحل المشكلات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"..

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب في افتتاح المؤتمر الثاني للعلوم والمرأه في الدول النامية، والذي نظمته جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية تحت شعار "معا لحل المشكلات للوصول لأهداف التنمية المستدامة "، بالمركز القومى للبحوث.



ويأتي المؤتمر برعاية وزراء الشباب والرياضة، التعليم العالى والبحث العلمى، التجارة والصناعة، التضامن الإجتماعى، البيئة"، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، والقائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة.

ويستهدف المؤتمر مناقشة المشاكل المحلية في محاولة للوصول لإيجاد حلول دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهم المشكلات التى تتعرض لها جلسات المؤتمر "القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الوصول للصحة الجيدة والرفاه، التعامل مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية"، وذلك لتحقيق الهدف السابع عشر وهو المشاركة فى تحقيق الأهداف.

ومن جانبها، ألقت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب كلمة نيابة عن وزير الشباب والرياضة، وجاءت كالتالي: "أنقل لكم تحيات الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و أعرب عن خالص شكري وامتناني العميق بحضورى لهذا الحدث الهام المؤتمر الدولي الثاني تحت شعار " معاً لحل المشكلات والوصول لاهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وانطلاقا من رؤية وزارة الشباب والرياضة، ورسالتها المبنية على تقديم العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تستهدف دوما تمكين الشباب للمستقبل المهني وتشجيع الشباب والفتيات للخوض في مجالات العمل الحر لزيادة فرص التشغيل والسعى لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية وتحسين المهارات التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع للتقدم التكنولوجي والتأثير الناتج على الأدوار الوظيفية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية.

وتضمنت الكلمة استعراض دور الوزارة واهتمامها بدور المرأة من خلال تنفيذ ملتقيات توظيف خاصة بالفتيات بمشاركة أكبر الشركات وفي مختلف المجالات، كما تم تنفيذ العديد من المسارات التدريبية للمرأة فى مجالات تنمية المهارات اللازمة للبحث عن وظيفة المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل والسيرة الذاتية، مهارات التشبيك والبحث عن وظيفة، ومهارات البحث واستخدام البريد الالكتروني، ومهارات مرتبطة بالعمل الحر، التسويق الاليكترونى، ومهارات العرض واستخدام الأدوات والبرامج المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وكيفية الإستفادة من وظائف المستقبل.



كما تضمنت مجهودات الوزارة إنشاء المساحات الآمنة في مراكز الشباب بمحافظات "الجيزة،دمياط، القليوبية، الشرقية، واسوان"، للتواصل والتعليم وبناء المهارات ومعرفة المزيد عن الأشكال الشائعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة والفتيات، فضلاً عن التكامل الاجتماعي والاقتصادي واتاحة فرص للتدريب، حيث يتم عرض منتجات الأشغال اليدوية نتاج ورش التدريب المهني التي تم تنظيمها، كما يتضمن التدريب أيضا نصائح تسويقية وتمويلية لإدارة الأعمال الصغيرة بنجاح.

كماةيتم تنفيذ مبادرة "علمنى حرفة" للتدريب على الحرف اليدوية والتراثية ورفع كفاءتهم الفنية لمواجهة احتياجات السوق العمل والمساعدة في إقامة مشروعات صغيرة بما يساعد على تحقيق التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدمها الوزارة مع إعطاء الأولوية للفتيات ومنها برنامج مشواري والذي ينفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمكونيه تنمية المهارات بهدف التدريب على الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والاستفادة من التدريبات والاستشارات المهنية المقدمة في البرنامج وخاصة مهارة الإدخار، ومكون المشورة المهنية بهدف توفير خدمة المشورة المهنية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل أو

تدعيمهم في إنشاء مشروع صغير، ومبادرة "طور وغير" وتنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف لتدريب على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الأصناع والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، ومراكز التنمية الرقمية تقديم تدريبات لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات المراكز المجتمعية الرقمية تتيح هذه المراكز الفرصة في الحصول على كورسات معتمدة من خلال منصة كور سيرا العالمية في مجال البرمجة وتصميم المواقع وتصميم الجرافيك وتحليل البيانات والعديد من التخصصات الأخرى بشهادات معتمدة بشكل مجان ، ومبادرة بادر للشمول المالى وريادة الأعمال عن طريق تقديم دورات تدريبية حول التثقيف المالي وكيفية إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية والتكنولوجية المختلفة، وكيفية الادخار والتخطيط وعمل الميزانية الشخصية وكيفية إدارة المشروعات.

وتنفيذ ندوات توعوية لريادة الأعمال ودورات ريادية ودورات كيف تبدأ مشروعك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الفئات المستهدفة من الشباب والفتيات للخوض في مجالات العمل الحر وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وسلوكهم، ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.



