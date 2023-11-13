الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة أصبحت خارج الخدمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية فى بيانها؛ وفاة 6 أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء بغزة.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الليلة الماضية، على توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يخلون شمال قطاع غزة والذين يبقون فيه.

وبحسب الموقع الرسمي للصليب الأحمر، دعت اللجنة في بيان، إلى حماية المدنيين المحاصرين وسط القتال في غزة بشكل عاجل، سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم.

وأضافت اللجنة أن الأعمال العدائية المندلعة تؤدي في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، ومنها المناطق المحيطة بالمستشفيات، إلى تعريض حياة أشد الفئات ضعفًا للخطر، مثل الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي سياق متصل قال وزير الريادة والتمكين الفلسطيني، أسامة السعداوي، إننا نتابع جهود الإغاثة ووصول المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التواصل مع قيادة الحكومة في رام الله، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف "السعداوي" أنّ مصر حريصة على التوصل لتهدئة ودخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ الجميع داخل الحكومة الفلسطينية يعطي الأولوية القصوى لقطاع غزة.

وحول تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها حدادًا على أرواح موظفيها في القطاع، علّق الوزير الفلسطيني قائلًا: "الأمم عجزت عن اتخاذ أي قرار لإيقاف المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنه رحب بأي إجراء دبلوماسي لو كان رمزيًا مثل تنكيس الأعلام لكنه ليس كافيًا".

وطالب وزير الريادة والتمكين الفلسطيني، المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية التي تحدث للفلسطينيين داخل قطاع غزة، والتصدي لما تقوم به إسرائيل متجاوزة كافة الأعراف الدولية وتوفير الحماية للمدنيين.