وزير فلسطيني: مصر حريصة على إدخال المساعدات إلى غزة

قال وزير الريادة والتمكين الفلسطيني أسامة السعداوي، إننا نتابع جهود الإغاثة ووصول المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التواصل مع قيادة الحكومة في رام الله، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف "السعداوي" أنّ مصر حريصة على التوصل لتهدئة ودخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ الجميع داخل الحكومة الفلسطينية يعطي الأولوية القصوى لقطاع غزة.

وحول تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها حدادًا على أرواح موظفيها في القطاع، علّق الوزير الفلسطيني قائلًا: "الأمم عجزت عن اتخاذ أي قرار لإيقاف المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنه رحب بأي إجراء دبلوماسي لو كان رمزيًا مثل تنكيس الأعلام لكنه ليس كافيًا".

وطالب وزير الريادة والتمكين الفلسطيني، المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية التي تحدث للفلسطينيين داخل قطاع غزة، والتصدي لما تقوم به إسرائيل متجاوزة كافة الأعراف الدولية وتوفير الحماية للمدنيين.