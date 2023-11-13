الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة: استمرار قتل وإصابة المدنيين في غزة أمر غير مقبول

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن استمرار قتل وإصابة المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية واحترام حرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

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وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا البرنامج الأممي إلى احترام القانون الإنساني الدولي والالتزام بمبادئه، معبرًا عن عميق الأسى إزاء التقارير الأولية عن قصف مجمع الأمم المتحدة في مدينة غزة، والذي كان يديره برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني التابع للبرنامج حتى 13 أكتوبر عندما أخلى موظفو الأمم المتحدة المبنى.

الحرب علي غزة

بدورها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصال بمستشفى الشفاء شمال غزة، وأنها تفترض أن من كانت تتواصل معهم يلحقون الآن بعشرات آلاف النازحين الذين كانوا قد اتخذوا من المستشفى ملجأ ولكنهم يهربون الآن من المنطقة.

 

وأشارت المنظمة إلى استمرار ورود التقارير المروعة عن تكرار تعرض المستشفيات لهجمات متواصلة على مدار الساعة، والتي أسفرت عن مقتل أشخاص وإصابة كثيرين آخرين، كما تضررت بعض الأماكن التي كان يحتمي بها النازحون داخل المستشفى. 

 

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء سلامة العاملين الصحيين ومئات المرضى والمصابين، بمن فيهم الأطفال في الحضّانات والنازحون الذين ما يزالون داخل مستشفى الشفاء.

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