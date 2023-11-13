طبيب نرويجي في غزة يوجه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة (فيديو)

وجه مادس غيلبيرت طبيب نرويجي في غزة، نداء عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة، طالبه بإنشاء جسر جوي لإيصال الإمدادات الطبية والمستلزمات الضرورية، قائلا: "إذا سمحتم لإسرائيل بالاستمرار فأنتم متواطئون".

وأضاف: "أطلب منك أن تفعل شيئا الآن، إني أحثك لإطلاق حملة جسر جوي باستخدام طائرات الشحن البيضاء الخاصة بالأمم المتحد للسفر إلى غزة محملة بالماء والغذاء وكل ما هو مطلوب على الفور لتقديم المساعدة لـ 1.5 مليون فلسطيني".

وتابع: "أنهم عطشى حد الموت ويتضورون جوعا حد الموت، والليل أخذ بالبرودة في غزة، ومعظم من نزحوا داخليا هم من الأطفال".

وأكد: "ما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه آمن في الجنوب، إنه ليس أمنا"، موضحًا أن 40% من القتلى جرى قتلهم في الجنوب.

اليوم الـ38 لعدوان الاحتلال على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ38 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.