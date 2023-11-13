كارثة صحية في غزة: مرضى يموتون بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية وجثث الشهداء تتحلل في ساحة المستشفى

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن قطاع غزة يعاني من كارثة صحية، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل للمستشفيات والمنشآت الطبية.

الموت يتربص بالمرضى في غزة

واضاف الكيلة ، أن الموت يتربص بالمرضى في غزة بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، حيث توفي 12 مريضًا حتى الآن، بينهم طفلان من حديثي الولادة، وجثث الشهداء التي وصل عددها إلى 100 شهيد بدأت تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء، وكلاب ضالة نهشت بعضهم، لافتة أن مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض تركوا للموت بعد طردهم من المشافي.

وقالت إن جميع الحوامل وذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، ولا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، والمرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما وهم ينزفون أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة، والطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، إذ تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.

وأشارت إلي أن المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، ومخزون الدم الموجود داخل الأقسام فسد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إذ لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون، والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لا يجدون أي شيء لأكله، وكذلك فإن المياه مقطوعة على المجمع.

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإخلاء آمن للمرضى للعلاج في مصر.