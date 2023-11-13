‏أحمد عيد عبدالملك: الاعتماد على فكرة "كشافين المواهب" مثمرة

تحدث أحمد عيد نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي لاڤيينا، عن الفكرة الجديدة التي أعتمدها نادي الزمالك بتأسيس فريق من "كشافين المواهب".

وقال أحمد عيد عبر قناة ETC :"فكرة الاعتماد على "كشافين المواهب" أصبحت مثمرة للغاية، ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأندية".

وتابع: " بعض الأندية تقوم بـ"الاستسهال" والتعاقد مع لاعبين أقل من المستوى، كما أنه يوجد تسرع في الحكم على اللاعبين وعدم إعطائهم فرصة اللعب"

وأصاف أحمد عيد:" الأهلي تعاقد مع كريستو لاعب صغير السن ومن أفضل المواهب الشابة وله مستقبل كبير، وتم شراء عقده بمبلغ كبير، وحتى الآن لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق، هناك ضغوط جماهيرية كبيرة على الإدارات ويوجد تسرع ايضا في الحكم على اللاعبين الصغار الذين يمتلكون موهبة بالفعل".

وأختتم:" في مصر أيضا يوجد بعض الأندية تعتمد على اللاعبين الصغار مثل انبي، الذي قام ببيع لاعبين والاستثمار فيهم، والطبيعي أن يتم التعاقد مع لاعبين محترفين يكون لديهم تأثير في الملعب، وإلا وقتها يتساوى مع اللاعبين المصريين".