الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القصير يشارك بالمنتدى الثاني للتعاون الصيني الإفريقى في مجال الزراعة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين وذلك للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 توفمبر 2023.

مباحثات ثنائية

 وجاءت مشاركة "القصير" في المنتدى بناءا على دعوة تلقاها من د تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.

txt

النواب يناقش مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي

وعلى هامش المنتدى سوف يقوم القصير بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية مع السادة وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى.

يرافق وزير الزراعة خلال زيارته للصين د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

txt

وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرز

مواد متعلقة

النواب يناقش مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي

بالمستندات.. 50 أسرة بكفر غطاطي تستغيث "حصلنا على حكم من الدستورية العليا وتقنين الزراعة والحي يُزيل بيوتنا"

بالإنفوجراف والفيديو| "الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ١٦٨ لأنشطة الوزارة

وزير الزراعة يبحث مع وزير خارجية فنزويلا التعاون في تبادل الصادرات

الجريدة الورقية