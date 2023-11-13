النواب يناقش مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الإثنين.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

تعزيز الزراعة الذكية

وذلك حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).