الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تخرج دفعة جديدة من برامج التدريب على مهن التفصيل والحياكة بالقليوبية

تدريب
تدريب

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فاعليات البرنامج التدريبي المجانى على مهن التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا مركز شبين القناطر، والذى استفاد منه 9 متدربات، وانتهاء ساعات التدريب المعتمدة، وتنظيم الاختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تحت الاشراف التنفيذي للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وإدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومركز التدريب المهني بالخانكة ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، لتأهيل الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل على المهن المستحدثة أو بدء مشروعات صغيرة او متوسطة تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

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وكيل صحة سوهاج يلتقي العاملين بإدارة بنوك الدم لعرض ومناقشة خطة العمل

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وزير العمل ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب التشغيل المتطور بحى غرب

واوضحت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية  فى تقريرها للوزارة ، ان الدورات التدريبية التى يتم تقديمها للشباب تتم تحت إشراف مدير المديرية ، ومحمد عليان وكيل المديرية ، مؤكدة أن عدد الساعات التدريبية خلال الدروة التدريبية بواقع 180 ساعة تدريبية بمعدل 45 يوم تدريبي،  كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين مختصين ، كما انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص ، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة لهم وعلى من يرغب التقديم في تلك الدورات التوجه لمركز التدريب المهني بالخانكة بالقليوبية أو لإدارة التدريب المهني بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ، مقدمة الشكر والتقدير لرئيس الوحدة المحلية لقرية طحوريا احمد عبد العزيز والسادة العاملين بالوحدة للجهذ المبذول والخدمات المقدمة لتسهيل عمل وحدة التدريب بالقرية.

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