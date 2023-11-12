وزير العمل ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب التشغيل المتطور بحى غرب

فى ختام زيارته للمحافظة

افتتحا حسن شحاتة وزير العمل، واللواء عصام سعد ،محافظ أسيوط، مكتب تشغيل أسيوط المطور ،بعد تطويره وتزويده بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين،تماشياً مع سياسات "الرقمنة" التي تنتهجها الدولة ووفقاً للخطة الموضوعة لمواكبة المتغيرات الحالية والتحديات المستقبلية واستكمالاً لتطبيق منظومة التحول الرقمي تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وللأهداف التي تتضمنها رؤية مصر 2030 ، كما التقى العاملين بمديرية العمل بالمحافظة وذلك فى ختام زيارته للمحافظة اليوم لتفقد بعض مواقع الانتاج وافتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية وملتقى توظيف الشباب .

جاء ذلك بحضور كل من غادة ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط وعبد الناصر بكر القيادى العمالى باتحاد العمال ممثلا عن رئيس شركة اسمنت اسيوط " سيمكس " وعيون ابراهيم رئيس حى غرب اسيوط .

وتفقد وزير العمل ومحافظ أسيوط، أقسام المكتب والخدمات المقدمة من المكتب المطور وشبابيك تقديم الخدمات للمواطنين وتابعا مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به والتأكد من تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة للعمل وتطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة" واستمعا لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير بمكتب العمل وتشغيله وآلية العمل به لتقديم الخدمات للمواطنين وللعمالة غير المنتظمة حيث تم تصميمه وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات حيث أن المكتب يتضمن ساحة انتظار للعملاء كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أهمية مكتب العمل فى استخراج كعب العمل وشهادات خبرة وقياس المهارة ،وتسجيل بيانات نسبة التعينات من ذوي الهمم في الشركات،ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب ،معلناً دعمه الكامل لجهود مديرية العمل بالمحافظة لإيجاد فرص عمل للشباب وخاصة ذوى الهمم بشركات القطاع الخاص،وتنظيم ملتقيات التوظيف ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل .

والتقى وزير العمل والمحافظ بالعاملين بمديرية عمل أسيوط ،بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة للاستماع الى طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وحثهم على التفانى فى العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وحث وزير العمل، العاملين على بذل مزيد من الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق للمواطنين، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة بالتوسع في إنشاء وتطوير المكاتب المتطورة التي تقدم خدمات وزارة العمل بشكل يرتقي لانطلاق الجمهورية الجديدة وذلك تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪. وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وتسهيل الاجراءات وتسريع وتيرة العمل بمواكبة التكنولوجيا بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتقديم الخدمات بشكل يسير للمواطنين توفيراً للوقت والجهد