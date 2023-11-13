وكيل صحة سوهاج يلتقي العاملين بإدارة بنوك الدم لعرض ومناقشه خطة العمل

التقى اليوم الدكتور أحمد ابو هاشم وكيل وزاره الصحه بسوهاج بمكتبه الكوادر العاملة بإدارة بنوك الدم بحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير الإدارة والكوادر الطبيه والفنية والإدارية بالإدارة وذلك لعرض ومناقشة خطة عمل الإدارة الفترة المقبلة .

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة على المتابعه اليومية لارصدة بنوك الدم في المستشفيات سواء بنوك الدم التجميعيه او التخزينية والإطمئنان على توافر جميع الفصائل بها

كما وجه بإعداد خطة طوارئ تحسبا لأي ظرف .

مؤكداً على الإلتزام بتطبيق المعايير القومية لبنوك الدم والتاكد الدائم من توافر جميع المستلزمات بالبنوك كما شدد ايضا على تكثيف لجان المرور على بنوك الدم الحكومية والخاصة والتأكد من الإلتزام بجميع سياسات مكافحه العدوى لضمان وصول دم أمن للمرضى .

كما اكد وكيل وزارة الصحة على الأهمية القصوى لبنوك الدم ودورها البارز في انقاذ حياه المرضى والمصابين

موجها شكره وتقديره واعتزازه بالكوادر العاملة ببنوك الدم ومجهوداتهم الملموسة