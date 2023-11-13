سبب وفاة عثمان محمد علي وكواليس لحظاته الأخيرة في المستشفى.. كيف تنبأ بموته؟
أفجعت وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي والد النجمة سلوى عثمان نجوم الوسط الفني، والذي فارق الحياة عن عمر ناهز 88 عامًا داخل أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، متأثرًا بمرضه بعد إصابته مؤخرًا بجلطة في المخ.
اللحظات الأخيرة في حياة عثمان محمد علي
وكشفت الفنانة سلوى عثمان عن اللحظات الأخيرة لوالدها قبل وفاته، مشيرة إلى أنها لم تصدق الخبر عندما علمت به، وظلت معتقدة أنه دخل فقط في غيبوبة سكر حتى أخبرها الطبيب أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأوضحت سلوى عثمان أن والدها كان يشعر باقتراب موعد وفاته قبل أيام، فكان دائما يوصيها على نفسها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لوفاته هو تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إثر إصابته بجلطة في المخ ظل يعاني منها منذ عام.
موعد ومكان جنازة وعزاء عثمان محمد علي
في الوقت نفسه، استقرت الفنانة سلوى عثمان على مكان وموعد جنازة والدها النجم القدير عثمان محمد علي، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بدلًا من مسجد السيدة نفيسة.
وأعلنت سلوى عثمان أنها سوف تستقبل العزاء في والدها غدًا الثلاثاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد أيضًا.
مرض عثمان محمد علي
وكان الفنان الراحل عثمان محمد علي قد صرح في لقاء تليفزيوني سابق له عن بداية معاناته مع المرض قائلًا: "وقعت فى الاستوديو أثناء تصوير أحد أعمالي الفنية شهر مارس 2022، ونقلونى إلى المستشفى فى القاهرة، وتم احتجازي في العناية المركزة بعد اكتشاف الأطباء إصابتي بجلطة في المخ".
على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنان الراحل عثمان محمد علي دوره في مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي عرض في عام 2021، وشاركه البطولة دينا، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأشرف عبد الغفور، ولبنى ونس، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
من هو عثمان محمد علي
عثمان محمد علي فنان مصري من مواليد الإسكندرية، اشتهر في بداية مسيرته الفنية بتقديم الأدوار الثانوية في كثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، كانت بدايته المهنية مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل في أحد بنوك الإسكندرية.
شارك عثمان محمد على فى مجموعة مميزة من المسلسلات أبرزها عائلة الحاج متولى، والعطار والسبع بنات، ولن أعيش في جلباب أبي، والحسن البصري، والضوء الشارد، وأبو حنيفة النعمان، والفرسان الأبطال.
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