الأحد 12 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نقابة الممثلين تنعي الراحل عثمان محمد علي

بوابة الوفد الإلكترونية

نعت  نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 88عاما بعد صراع مع المرض .

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولإبنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن الفنان الراحل عثمان محمد علي

ولد في الإسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية.

بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

فقد شارك في أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش في جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

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