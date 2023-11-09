سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع بـ منتصف التعاملات

سعر الذهب... تشهد أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس بمحال الصاغة، ارتفاعًا، باختلاف ما شهدته الأسعار خلال بداية التعاملات من هبوط بنحو 45 جنيها دفعة واحدة، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2585 جنيها للجرام.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1723 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2216 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2585 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 20680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1947 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع نحو 58 سنتا بنسبة 0.19% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.