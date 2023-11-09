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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مد إعفاء واردات الذهب من الجمارك يسهم في تراجع أسعاره

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار الحكومة بشأن مد مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة ستة أشهر يأتى فى إطار الاستمرار فى زيادة المعروض من الذهب عبر تحفيز المواطنين على جلب الذهب من الخارج.

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

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مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يدعم استقرار أسعار الذهب وزيادة المعروض

حجم واردات الذهب 

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، وصل حجم واردات الذهب من بداية تلك المبادرة التي تعافى الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 3 أطنان من الذهب.

زيادة المعروض في الأسواق 

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن ذلك سيكون له تأثير على الذهب من خلال زيادة المعروض فى الأسواق بما يلبى احتياجات السوق المحلى، وأيضًا سيكون له دور في تراجع أسعار الذهب أو على الأقل ثبات الأسعار لفترة، مؤكدًا أن قرار مد إعفاء واردات الذهب من الجمارك مدة ستة أشهر سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

قرار مجلس الوزراء بمد إعفاء واردات الذهب 

وبالأمس، قرر مجلس الوزراء بتجديد القرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى  10 مايو المقبل.

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