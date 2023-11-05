موعد ‏بدء إجراء قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024 بمديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445 /2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16 /11 /2023.

على النحو الآتي: السبت الموافق 11 /11 /2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح). الأحد الموافق 12 /11 /2023.

ومن المقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط مالك مزرعة دواجن مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية في 31 حكما بتهم "تبديد" في محافظة البحيرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص، يعملون في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة.



أصيب 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما، وطارق محمد السعيد 45 عاما، وعمرو محمد أبوزيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما، جميعهم عمال تابعون لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبونور الدين التابعة لمركز بلقاس.



استعجلت نيابة الجيزة تحريات المباحث حول واقعة ضبط متهم بغسيل الأموال وقيامه بقتل زوجته من خلال استجأر شخص لقتلها والحصول على ميراثها.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع آخر توفى نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات تأسيس الشركات.

وهذا وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالاتجار في الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى والأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.