منتخب أزهر الغربية لألعاب القوى يحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

حقق منتخب منطقة الغربية الأزهرية لألعاب القوى عددا من المراكز الأولى في بطولة الجمهورية لألعاب القوى، والتي أقيمت علي ملاعب ستاد الإسكندرية الدولي، اليوم .وقد حقق الطالب معتصم محمد شوقت، من منطقة الغربية الأزهرية، المركز الأول في منافسات الوثب العالي، وحقق الطالب عبد الله طارق السندي، المركز الأول في منافسات الوثب الطويل، بينما حقق الطالب عمر غانم، المركز الأول في منافسات دفع الجلة.

وعلى مستوى الفرق، حقق فريق تتابع 4 x100 المركز الاول بجدارة واستحقاق، وحقق الطالب محمد الدهشان المركز الثاني في منافسات 100متر عدو، بينما حقق الطالب محمد أحمد العطار المركز الثالث في منافسات 800 متر جري.

وقد حصلت منطقة الغربية الأزهرية، بهذه النتائج، الدرع العام لمنافسات ألعاب القوي عن جدارة وإستحقاق، في إنجاز كبير تحقق برعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، والدكتور محمد النشرتى، الوكيل الثقافي، والأستاذ أحمد رضوان، موجه أول التربية الرياضية.

أشرف على تدريبات لاعبي منتخب الغربية الأزهرية الكابتن محمد ماهر، والكابتن محمد نبيل، المشرف العام علي منتخب ألعاب القوى بمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور أحمد ماهر الخطيب، معلم التربية الرياضية بالمنطقة.