بسبب حماس.. منع معتز مطر من دخول بريطانيا نهائيًا ووضعه على قائمة المراقبة

احتل الإعلامي معتز مطر قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد منعه نهائيًا من دخول بريطانيا، بسبب دعمه أهالي قطاع غزة وإدانة الكيان الصهيوني حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

منع معتز مطر من دخول بريطانيا

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، جاء قرار إلغاء تأشيرة معتز مطر لدخول بريطانيا، بعد مشاركته في مسيرة مؤيدة لدعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، الأمر الذي تسبب له في اتهامه بدعم حماس أيضًا.

معتز مطر

أثار وضع معتز مطر على قائمة المراقبة ضجة واسعة، نظرًا لأنه أول أجنبي يتم إلغاء تأشيراته منذ الإعلان عن خطط الحكومة البريطانية عن قمع المؤيدين لحماس.

في الوقت نفسه، كانت الحكومة البريطانية قد ألغت أيضًا تأشيرة 6 آخرين بزعم ممارسة سلوك معاد للسامية، ليكون الطرد الأول لسويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، وروبرت جينريك، وزير الهجرة، وذلك منذ الإعلان عن خطط لقمع المواطنين الداعمين لفلسطين والرافضين للعدوان على قطاع غزة.

معتز مطر

السجن المؤبد لمعتز مطر

على صعيد آخر، كانت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت بالسجن المؤبد على معتز مطر و4 آخرين في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية عدة تهم أبرزها قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنعت مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

بالإضافة إلى تخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.

معتز مطر

من هو معتز مطر

معتز علوي مطر الشهير بمعتز مطر، صحفي وإعلامي مصري اشتهر بعد أحداث 25 يناير 2011 من خلال تقديمه برنامج "مع معتز" عبر قناة الشرق، وعُرف حينها بنقده اللاذع للحكومة المصرية بعد الإنقلاب العسكري.

عمل معتز مطر بالصحافة في بداياته، ثم عمل إعلاميًا رياضيًا في شبكتي فن ومودرن، ثم قدم برنامج "محطة مصر" بعد ثورة يناير، المُذاع عبر قناة مودرن حرية، حتى تركها في فبراير 2012 بسبب قطع الصوت عنه بدون سبب أثناء إذاعة الحلقة.

معتز مطر

غاب مطر فترة طويلة ثم عاد ليقدم برنامج بنفس الاسم على قناة مصر 25 الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين واستمر فيه عدة شهور حتى ترك القناة بسبب تدخل القناة في سياسات البرنامج، ثم عاد بعد الانقلاب ليقدم برنامج (مع معتز) على قناة الشرق.

أطلق معتز مطر حملة إطمن "إنت مش لوحدك" في مارس 2019، وذلك عبر برنامجه "مع معتز"؛ والتي تهدف إلى طمأنة كل مناصر للثورة بأنه ليس وحيدًا، حيث استغل في ذلك الوقت الغضب الشعبي إثر حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة في 27 فبراير 2019، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 50 آخرين، وبعدها قرر وزير النقل هشام عرفات الاستقالة، فضلًا عن إقالة رئيس هيئة السكك الحديد.