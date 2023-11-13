أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب)، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 13 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 25 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2550 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

انخفضت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2550 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2914 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2671 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2185 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1700 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1457 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1092 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1978 دولارًا للأوقية.