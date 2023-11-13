طفل فلسطيني يعالج بمصر: لم أكن أخشى القصف وأحب شيكابالا وزيزو (فيديو)

روى الطفل الفلسطيني فراس، الذي يعالج من السرطان بعد انتقاله من غزة إلى مستشفى في مصر، إنه اعتاد النوم في غزة على صوت القصف ولم يعد يخاف من تلك الأصوات..ولكنه شعر بالقلق من صوت الدبابات".

بشجع نادي الزمالك وبحب زيزو وشيكابالا

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،مساء الأحد :" بشجع نادي الزمالك وبحب زيزو وشيكابالا".

ومن جانها، قالت والدة الطفل الفلسطينى "فراس"، هناك قصف مدفعى كبير فى المنطقة التى نقطن بها فى غزة، ونزح كثيرون من الأهالى ولكن لم أوافق على ترك المنزل على الإطلاق، خاصة أن أهلى كبار فى السن"

وتابعت:" خشيت أن يحدث شيء لأبني فى المدرسة وهو بمفرده وعليه قررت أن أظل معه، وابنى فراس قال لى لا أخاف من الموت ولكن لدى شرط أن يدفنونا سويا، ونحن لا نخاف من القصف الإسرائيلى".