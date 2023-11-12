وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم الأحد وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا.

وندد المشاركون فى الوقفة التضامنية بصمت المجتمع الدولى والأوروبى الرسمى وباستمرار الانحياز لرواية إسرائيل بحق المدنيين.

كما عبرت الوقفة التضامنية- التى أقيمت فى ساحة شتيفانس بوسط العاصمة فيينا - عن خيبة الأمل من المواقف الدولية والعربية وطالبوا بوقف شلال الدم النازف منذ 37 يوما بسبب المجازر الإسرائيلية المستمرة والإبادة الجماعية بحق قطاع غزة.



ورفع المتضامنون - خلال الوقفة - الأعلام الفلسطينية وصور ويافطات من نماذج الإجرام بحق المدنيين من كبار السن والأطفال والنساء والرضع.