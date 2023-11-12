بعد الإتفاق مع الزمالك.. أوسوريو يقرر تأجيل سفره

قرر الكولومبي خوانكارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل سفره حتى الحصول على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو عقد جلسة مع عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي، وحصل على وعد بتحصيل مستحقاته خلال أيام قليلة، وبالتالي قرر الانتظار".

وأضاف: “ إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بدأ في البحث عن مدرب أجنبي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة ”.

واتم: "الزمالك يشترط أن يكون المدرب الجديد، لديه نتائج جيدة في آخر موسم تدريبي له، واستبعاد الأسماء المحلية".