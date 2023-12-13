لجنة الوكالة الأفريقية تعقد اجتماعها الثاني في أسوان

عقدت لجنة الوكالة الأفريقية " الافرا" ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إجتماعها الثاني اليوم الأحد في محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

شهد الاجتماع حضور كلا من الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية والبروفيسور شوكت عبد الرازق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتورة دينا الحسيني رئيس لجنة ادارة مشروعات الافرا، اللواء اشرف عطية محافظ اسوان.



في مستهل كلمته أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن امتنانه لاختيار أسوان، مكانا" لانعقاد اجتماعات لجان الافرا تدعيما للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية من خلال المشروعات التي يتم اعدادها من خلال اجتماعات تلك اللجان.

وأضاف عطية، أن مدينة أسوان الساحرة كما كانت مركزاً لتلاقى الثقافات والحضارات، عبر العصور فإنه ينطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة، حالياً تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية فى العالم ببنبان الي جانب الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التى تقام داخل أسوان، لتكون دائماً مصدر النماء والرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة.

كما اكد المحافظ، أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة، فى الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.



ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني في الافرا،عن ترحيبه بضيوف مصر وهم مسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما رئيس قطاع افريقيا بادارة التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،البروفيسور شوكت عبد الرازق مدير شعبة التعاون التقني لأفريقيا، الي جانب ورئيس قسم التعاون التقني في أفريقيا، وممثلين عن أمانة الوكالة.



واشار رئيس الهيئة، إلي أن حضور كبار المسؤولين من الوكالة، في هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية اللذين توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الاقليمي، في قارة افريقيا لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع أنحاء القارة السمراء.