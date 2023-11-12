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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تصوير جريمة المتهم بالتخلص من ابنته في الهرم صوت وصورة

بوابة الوفد الإلكترونية

اصطحبت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، سائق توك توك متهم بقتل ابنته والشروع في إنهاء حياة الأخرى بمنطقة فيصل لتمثيل جريمته أمام خبراء الأدلة الجنائية صوت وصورة.

واعترف  المتهم خلال التحقيقات بأنه أراد الانتقام من زوجته إذ غادرت المنزل وتركت له أطفالهما الـ3، ودون وعي منه اعتدى على طفلته صاحبة الـ3 فماتت وواصل ضرب أخته- 5 سنوات فأصيبت بأنحاء متفرقة من جسدها.

وكشفت  التحقيقات، باستقبال مستشفى الهرم العام طفلة جثة هامدة وشقيقتها مصابة، وبإبلاغ الشرطة وإجراء التحريات اللازمة، تبين وجود شبهة جنائية وأن الأب وراء ارتكاب الجريمة بوصلة تعذيب، إذ لاذا بالفرار رفقته ابنه الثالث.

وتوصلت الشرطة إلى مكان تواجد الأم التي أكدت وجود خلافات مع زوجها، وإثر مشاجرة بينهما تركت له البيت وتخلت عن أطفالهما الـ3، وأمكن تحديد مكان اختباء المتهم وبضبطه اعتراف بجريمته، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة الابنة المجني عليها واستعلمت من المستشفى عن حالة شقيقتها المُصابة.

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