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الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نتنياهو يهاجم شهداء غزة: “سقوطهم في الحرب أضرار جانبية مشروعة”

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مازالت التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تتصدر عناوين الصحف العالمية، إذ هاجم الفلسطينيين الأبرياء في أكثر من تصريح حتى وصل به الأمر لمهاجمة الشهداء الذين سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ووصف نتنياهو الخسائر في صفوف المدنيين في غزة بأنها أضرار جانبية، وأن ما يحدث شئ مشروعة، مضيفا خلال حديثه لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “نتعمد بذل كل ما في وسعنا لضرب أهدافنا.. والمدنيين، كما يحدث في كل حرب مشروعة، يصبحون ما يسمى بالأضرار الجانبية… ضحايا غير مقصودين”.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه “مع استمرار العملية البرية، فإن عدد الضحايا المدنيين "يتناقص باطراد" مع نزوح سكان غزة من أراضيهم”، زاعما أن “هدف إسرائيل هو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.

وأكد أن “القوة الوحيدة التي يمكنها ضمان عدم ظهور حماس مرة أخرى والاستيلاء على السلطة في غزة هي الجيش الإسرائيلي… يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح”.

وأشار إلى أن صفقة إطلاق سراح الرهائن "أصبحت ممكنة" بفضل الضغط العسكري الإسرائيلي.

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