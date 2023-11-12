«ستاندرد تشارترد» يعين رئيساً تنفيذياً لفرعه فى مصر

أعلن «ستاندرد تشارترد» عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لفرع البنك بجمهورية مصر العربية، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذى لهذا الفرع. وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلى له بالقاهرة.

ويمتلك جاد أكثر من اثنين وعشرين عاماً من الخبرة البنكية، حيث إنه انضم إلى «ستاندرد تشارترد» فى عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا فى البنك، بما فى ذلك الرئيس التنفيذى لفرع البنك فى قطر، وساهم بنجاح فى تعزيز وتنمية المجموعة. كما شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CCIB)، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية حيث كان مسئولاً عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء فى ظل التحديات المختلفة التى تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية فى بنك المشرق والبنك العربى قبل انضمامه إلى «ستاندرد تشارترد».

وقد حصل بنك «ستاندرد تشارترد» مصر على ترخيصه المصرفى الكامل فى نوفمبر 2022، حيث سيقدم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى البلاد.

قال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذى لـ«ستاندرد تشارترد» الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة).

«يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لبنك «ستاندرد تشارترد» مصر وذلك لخبرته الواسعة فى المجال المصرفى وسجله الوظيفى الحافل، ومن المقرر أن يقود عمليات توسع البنك فى السوق المصرى، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادى، ونحن واثقون بأن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك فى السوق المصرى وفى المنطقة».

ويعمل «ستاندرد تشارترد» فى مصر من خلال كيان بنك «ستاندرد تشارترد» مصر المرخص من قبل البنك المركزى المصرى.