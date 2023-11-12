أعراض نقص الزنك عند الأطفال.. ضعف الشهية أبرزها

نقص الزنك هو عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الزنك المعدني للوظائف الأساسية للجسم، ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تغيرات في الجلد تبدو مثل الأكزيما في البداية، ولكن لا تتحسن مع المرطبات أو الكريمات الستيرويدية أو المستحضرات.

قد تواجه أيضا أعراضا تشمل تساقط الشعر والالتهابات الأكثر تواترا والجروح التي تستغرق وقتا طويلا للشفاء والإسهال.

عادة ما يحدث نقص الزنك بسبب مشاكل في امتصاص الزنك من نظامك الغذائي، أو عن طريق عدم استهلاك ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي.

تستخدم مكملات الزنك لعلاج نقص الزنك وتسبب تحسنا سريعا في أعراض الجلد.



أعراض نقص الزنك عند طفلك

الإسهال أحد أبرز أعراض نقص الزنك عند الأطفال، وهناك مجموعة من المضاعفات الخطيرة التى يجب الإنتباه لها والتى تنتج عن نقص الزنك عند الطفل منها، إصابة الطفل بسوء التغذية، أو اضطرابات شديدة ومستمرة لدى الطفل فى جهازه الهضمى كالإصابة بالاسهال المزمن.



وتختلف درجات الإصابة بنقص الزنك من طفل إلى آخر، فهناك درجة حادة وهناك نقص طفيف، ومن أبرز أعراض نقص الزنك عند الأطفال أيضا، فقدان الرغبة فى تناول الطعام وضعف الشهية الشديد، إضافة إلى الضعف الشديد فى النمو مقارنة بباقى أقران الطفل، وقد يعانى بعض الأطفال من أعراض أخرى مثل تساقط الشعر بشدة فضلا عن قلة الامتصاص للطعام فى كثير من الأحيان.