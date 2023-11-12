الصراع يشتعل على لقب هداف البريميرليج بين صلاح وهالاند

اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي بين اللاعبين خاصة إيرلينج هالاند ومحمد صلاح.

واستضاف ملعب "الأنفيلد" مباراة فريقي ليفربول وبرينتفورد في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من البطولة، حيث فاز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة.

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز الثاني في الدقيقة 62، ليرتفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من البريميرليج إلى 10 أهداف.

كما سجل ايرلينج هالاند هدفين في مباراة القمة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث تعادلا بأربعة أهداف لمثلها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 6 أهداف.

دوجلاس لويز، أستون فيلا، 5 أهداف.