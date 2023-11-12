الصحة الفلسطينية: مجمع الشفاء الطبي أصبح مسرحًا للعمليات العسكرية ومناشدة للسيسي (فيديو)

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن مجمع الشفاء الطبي أصبح مسرحا للعملية العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المجمع لم يقدم أي خدمة طبية على الإطلاق، منذ يومين لتوقف مولد الكهرباء الرئيسي.

وأضاف “القدرة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية“الحياة”، مساء اليوم الأحد هناك استهداف لمركزا لمجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، متابعا:" أي شخص يحاول أن ينظر بالخارج يتم قصفه بالقناصات الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: "توقف المولد تسبب في وفاة 3 رضع وأحد مرضى العناية المركزية، و9 جرحى، محذرا من أن أعداد الشهداء سيكون في تزايد، لعدم توفر أي مقومات ومساعدات طبية.

700 كادر طبي و9 ألاف من النازحين

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: لدينا أكثر من 700 كادر طبي و9 ألاف من النازحين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النداءات للعديد من الجهات الدولية ولكن دون جدوى.

ولفت إلى أن مجمع الشفاء به 650 مريضا، وإذا قرر الاحتلال إخلاء المستشفى يتوجب عليه توفير ممرات وسيارات إسعاف لنقل المرضى إلى مصر.

وشدد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية على أن الاحتلال يستهتر بحياة المرضى، والمجمع يحتاج إلى 8 آلاف لتر سولار يوميا، محذرا من خروج مستشفيات جنوب قطاع غزة عن الخدمة تماما خلال يومين من الآن.

وناشد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ المدنيين والمرضي، إدخال الوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع دون تأخر.



