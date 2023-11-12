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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي 2003 يكستح مودرن فيوتشر بخماسية في بطولة الجمهورية

الأهلي ومودرن فيوتشر
الأهلي ومودرن فيوتشر

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فوزًا كبيرًا على ضيفه مودرن فيوتشر، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

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افتتح سمير محمد التسجيل للأهلي في الدقيقة الأولى، وأضاف علي نادر ٣ أهداف «هاتريك»، وقلص مودرن فيوتشر الفارق قبل أن يسجل سمير محمد هدفه الثاني والخامس للأهلي، وأهدر بعدها مودرن فيوتشر ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٥ - ١.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٢٤ نقطة، بعدما فاز في ٨ مباريات وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى مودرن فيوتشر ٥ - ١، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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