موعد ومكان جنازة عثمان محمد علي

كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنان القدير عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 88عاما بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان عزوز عادل، جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على غدا الاثنين ظهرا مسجد السيدة نفيسة.

معلومات عن الفنان الراحل عثمان محمد علي

ولد في الإسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية.

بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

فقد شارك في أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).