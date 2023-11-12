الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخماسي الحديث يفوز بجائزة أفضل إتحاد لعام 2023

شريف العريان رئيس
شريف العريان رئيس إتحاد الخماسي

حصد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان جائزتين فى استفتاء أوسكار المساء الرياضى لعام 2023 حيث توج الاتحاد بجائزة أفضل اتحاد رياضي بينما حصد مهند شعبان جائزة أفضل لاعب.

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اللجنة الأولمبية الدولية تعلن استمرار الخماسي الحديث في البرنامج الأولمبي

وكرم اتحاد الخماسي ومهند شعبان بالجوائز في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والكاتب الصحف  عبد النبي الشحات رئيس تحرير المساء والجمهورية أون لاين ومحمد الدمرداش رئيس تحرير الكورة والملاعب. 
ويأتي اختيار اتحاد الخماسي الحديث كأفضل اتحاد رياضي تتويجا للنجاحات العديدة للاتحاد سواء على صعيد تنظيم البطولات الكبرى أو تحقيق ميداليات في جميع بطولات العالم التي شارك بها المنتخب المصري في جميع الأعمار للسيدات والرجال.

بينما يعد تتويج مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بلقب أفضل لاعب بعد الذهبية التاريخية في نهائي العالم للخماسي الحديث والتأهل إلي أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي بالتفوق علي بطل أولمبياد طوكيو البريطاني جوزيف تشونج.

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