اللجنة الأولمبية الدولية تعلن استمرار الخماسي الحديث في البرنامج الأولمبي

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ استمرار الخماسي الحديث ضمن البرنامج الأولمبي وتواجد اللعبة في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة باستبدال الفروسية بالموانع.

وجاء هذا الاعلان خلال اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية المقامة في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 14 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية:" اللجنة قررت استمرار الخماسي الحديث في البرنامج الأولمبي وذلك بعد استبدال الفروسية بالموانع والتعديلات التي قام بها الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لتقليل التكلفة والتعقيد في اللعبة .

وأكد :" لنكن واضحين بدون استبدال الفروسية بالموانع ، كان الخماسي الحديث لن يكون له وجود ضمن البرنامج الأولمبي ."

شريف العريان: “الخماسي الحديث” تستحق الإستمرار بالبرنامج الأولمبي

من جانبه عبر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بهذا القرار المنصف قائلًا: رياضة الخماسي الحديث تستحق الاستمرار في البرنامج الأولمبي فهي من الرياضات المؤسسة للألعاب الأولمبية وقام باختراعها بيير دي كوبرتان للرياضي الكامل وخروجها كان سيمثل صدمة كبيرة موضحًا أن بحسب كلمات رئيس اللجنة الأولمبية فلم يكن من الممكن استمرار اللعبة في الاولمبياد بدون استبدال الفروسية بالموانع.

وأضاف العريان: "اتوجه بالشكر لكل زملائي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث على المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل استمرار اللعبة في الأولمبياد".

وأكد العريان أن مسابقة الموانع اضافت للعبة متعة كما أنها أكثر عدالة وستساهم في انتشار اللعبة بشكل أفضل خاصةً في الدول الأفريقية.



وكان الاتحاد الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد قرر استبدال الفروسية بالموانع كونها تحمل نفس فكرة الفروسية ولكن بدون أحصنة ليقوم الرياضيين بالعدو والقفز فوق الموانع بنفسهم لتحافظ رياضة الخماسي الحديث على رونقها حتى لا تصبح مختلفة كثيرة عما اعتاده متابعيها.

وكان أول ظهور رسمي لمسابقة الموانع في مصر خلال بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا التي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 11 وحتي 16 يوليو الماضي.