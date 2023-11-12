إزالة فورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية القناوية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية بقنا، برئاسة حاتم أحمد، من بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة والبناء بدون ترخيص عبارة عن بناء حائط طولى بالطوب الأحمر والأسمنت .

وأكد العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.