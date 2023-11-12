في يومه العالمي.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

في 12 نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للالتهاب الرئوي، إذ تم تخصيص هذا اليوم للتوعية بخطورة الالتهاب الرئوي وكيفية مكافحته وتفادي مضاعفاته، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

في السطور التالية نستعرض أعراض الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية منه

أعراض الالتهاب الرئوي

ـ الشعور بألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

ـ حدوث التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر).

ـ السعال والذي قد ينتج عنه البلغم.

ـ الشعور بالإرهاق.

ـ الحمى والتعرق ونفضان الارتجاف.

ـ أن تكون درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف).

ـ الغثيان أو القيء أو الإسهال.

ـ الشعور بضيق النفس.

الوقاية من الالتهاب الرئوي

التطعميات

تلقي التطعميات اللازمة للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والإنفلونزا، ويجب مراجعة الطبيب حول طرق الحصول على هذه الجرعات، وتأكد من مراجعة حالة التطعيم لديك مع طبيبك حتى إذا كنت تتذكر تلقي لقاح الالتهاب الرئوي حيث إن إرشادات التطعيم تغيرت بمرور الوقت.

الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة

يجب أن تحافظ على نظافة الأماكن المحيطة بك، لحماية نفسك من عدوى الجهاز التنفسي التي غالبًا ما تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وقم بغسل يديك بانتظام أو استخدم مطهرًا لليد يحتوي على الكحول.

الامتناع عن التدخين

التوقف عن التدخين، وتجنب أماكن المدخنين، بسبب أن التدخين يدمر الدفاعات الطبيعية للرئة ضد عدوى الجهاز التنفسي.

الحفاظ على قوة الجهاز المناعي

يجب عليك أن تحافظ على بقاء جهازك المناعي قويًا، من خلال الحصول على نوم كافٍ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظامًا غذائيًا صحيًا.