إزالة حالتي تعد على الأراضى بقرية الأشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وأحمد البتيتى رئيس القرية، بتنفيذ إزالة عدد ٢ حالة تعدى على مساحة ٤ قيراط و ٨ أسهم، حالات تعدى على أراضي زراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف القبلية نجع العبودي .

وأكد العميد طارق لطفي ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.