م. الآخر

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 07:58 م 11/12/2023 7:58:16 PM

عندما قرر المجلس القومى للأجور يوم 27 أكتوبر 2023 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، فهذا هو الحد الكفاف الذى يمكن أن يبدأ به شاب حياته.

لقد قرر المجلس تطبيق القرار دون استثناء من يناير 2024، وذلك على جميع العاملين بالقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما أقره المجلس من علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وأعضاء المجلس يعلمون كل العلم أن الظروف صعبة، لهذا تم رفع الحد الأدنى أكثر من مرة على مدار عامى 2022 و2023 فمن 2400 جنيه فى يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

لقد أكدت السعيد عندما قررت الحد الأدنى الأخير تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة فى ظل التحديات الراهنة والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

ونريد أن نذكر يا سادة أنه فى يناير كان الحد الأدنى 2400 جم يوازى 152 دولاراً، وكان سعر الدولار 15.75 جنيه.

والحد الأدنى فى يوليو 2023 أصبح يعادل 97 دولاراً هذا بسعر الدولار الرسمى 31 جنيهاً للدولار، وفى حالة ثبات سعر الصرف على هذا فإنه بعد الزيادة فى يناير المقبل سوف يكون 113 دولاراً، وإذا ما تم حسابها بالسوق الموازية وهو ما يتم تسعير المنتجات والخدمات التى يحصل عليها المواطنون على أساسها فسوف نجد أنه بالحد الأدنى فى يوليو يصبح 97 دولاراً وفى يناير 2024 يصبح 78 دولاراً

وهذا ما يعنى أن الحد الأدنى بسعر السوق الرسمى للدولار يعادل 3.6 دولار يومياً، وبسعر السوق الموازى يعادل 2.2 دولار يومياً

ماذا يعنى هذا؟ يعنى أن كل من دخله أقل من 2.15 دولار فى اليوم سقط فى الفقر المدقع، وكل من يتقاضى 3.6 دولار فى اليوم تحت خط الفقر.