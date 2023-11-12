ونس الدكة

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 07:51 م 11/12/2023 7:51:54 PM

يا أطفال العرب.. يا تلاميذ المدارس.. لا تتأخروا عن طابور الصباح فى مدرسة الوطن.. العلم الفلسطينى يرفرف عالياً، والنشيد منذ عام 1972 يصدح عالياً : فدائى فدائى فدائى

يا شعبى يا شعب الخلود

بعزم الرياح ونار السلاح

وإصرار شعبى لخوض الكفاح

فلسطين دارى ودرب انتصارى

فلسطين ثارى وأرض الصمود

فدائى فدائى فدائى

يا شعبى يا شعب الخلود

بحق القسم تحت ظل العلم

بأرضى وشعبى ونار الألم

سأحيا فدائى وأمضى فدائى

وأقضى فدائى إلى أن تعود

يا أطفال العرب من الفرات إلى المحيط.. جاء فى الإذاعة المدرسية أن طفلة مصرية وقفت فى إحدى محطات المترو تنشد بصوت شجى والكل يستمع لها: دمت يا أقصى لنا.. يا وصية الرسول.

وعد ربى قد دنا.. والظلام لن يطول

رددتها مرتين وطالبت حين انتهت بالدعاء لأخواتها الفلسطينيين.

حانت يا أطفالى العرب حصة الحكايات حتى لا تنسوا ما فعله الجدود لكى يحافظوا على الأرض والبيوت.. اجلسوا فى الفصول والممرات وعلى السلالم.. تشبثوا بالكراسات بالقرب من صدوركم كأنها القسم، وأمسكوا الأقلام كأنها أسلحتكم.. فيا أطفالى العرب ويا أحبائى لا توجد كرامة وعزة بلا معرفة تاريخ الوطن، احفظوا عن ظهر قلب.. ألف باء فلسطين.. ذاكروا جيداً الحدود والمعابر والمدن، اعرفوا أن دولة فلسطين أرض عربية منذ القدم، تتمتع بموقع استراتيجى بين ثلاث قارات، وهى مفترق طرق للدين والثقافة والتجارة والسياسة.

سأعلو بصوتى حتى يسمعنى آخر طفل بجوار سور مدرسة الوطن، سأكرر أن فلسطين هى مهد اليهودية والمسيحية، وقد سيطرت عليها العديد من الممالك والقوى، بما فى ذلك مصر القديمة، وإسرائيل القديمة ويهودا، والإمبراطورية الفارسية، والإسكندر الأكبر وخلفاؤه، والحشمونيون، والإمبراطورية الرومانية، والخلافة الإسلامية، والصليبيون.

وفى العصر الحديث، كانت دولة فلسطين تحكمها الإمبراطورية العثمانية، ثم الإمبراطورية البريطانية، ومنذ عام 1948 تم تقسيمها إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

انقشوا يا أطفالى فى عقولكم الصغيرة الخرائط والدروب والبحيرات، اقرأوا الاكتشافات الأثرية عن الوجود البشرى فى جنوب بحيرة طبريا، الذى يزيد عمره فى منطقة تل العبيدية على ما بين 600 ألف سنة مضت وحتى مليون ونصف سنة.

وفى جوار مدن أريحا وبئر السبع والبحر الميت، وجدت أدوات نحاسية وحجرية.

آمنوا كما آمن الأثريون بأن مدينة أريحا الفلسطينية هى أقدم المدن على الإطلاق، حيث يرجع تاريخها إلى العصر الحجرى ما قبل 10 إلى 11 ألف سنة، أى نحو قبل الألف الثامن قبل الميلاد.

هل تعرفون يا أطفالى العرب ويا أحبائى أن النبى داود عليه السلام وحد القبائل فى منطقة فلسطين، وحوّلها إلى مملكة متحدة عاصمتها القدس ووسّع حدود مملكته، وهزم المؤابيين والعمونيين والأدوميين. وقد خلفه ابنه سليمان فى حكمها؟.

أعرف يا أطفال العرب أنكم تحبون المسجد الأقصى، كل منكم يملك أمنية أن يمسك بيد والده فى صباحات العيد لكى يصلى فى باحته مع أصدقائه الفلسطينيين.. سأحكى لكم عنه خبرًا.. فحينما بلغت الخلافة الأموية أوج سلطانها ووصل نفوذها إلى وسط آسيا شرقاً وحدود فرنسا فى أوروبا غرباً لتكون بذلك أكبر إمبراطورية إسلامية فى التاريخ، أمر الخليفة الأموى الخامس عبد الملك بن مروان ببناء مسجد قبة الصخرة خلال الفترة 688م - 692م فوق صخرة المعراج. ولا تزال حتى يومنا هذا رمزاً معماريًا للمدينة وجزءًا من المسجد الأقصى. حيث رصد عبد الملك بن مروان لهذا البناء خراج مصر 7 سنين، ولكن عبد الملك توفى قبل أن يتم بناء المسجد فأكمله من بعده ابنه الوليد بن عبد الملك.

كما أن الخليفة الأموى السابع سليمان، بنى مدينة الرملة الفلسطينية بالكامل ومن قبل لم يكن لها وجود.

يا أطفال العرب، ويا تلاميذ المدارس، انتهت حصة التاريخ، وغدًا سأحكى لكم عن الكوفية الفلسطينية.