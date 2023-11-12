وكيل تعليم نجع حمادي يشارك الاجتماع الشهري لرياضة الأطفال

عقدت توجيه رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، الاجتماع الشهرى لمعلمات رياض الأطفال؛ لمناقشة المستجدات الخاصة بالمنهج، بحضور أبو الوفاء عبد السلام الدردير وكيل الإدارة.

وقالت عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال، أن الاجتماع ناقش المستجدات الخاصة بالمنهج الذى تم إرساله من قبل الوزارة، والبراعم، والمدارس المشاركة فى التقيم هذا العام، و الإحصاء الإستقراري.

من جانبه حث أبو الوفاء عبد السلام الدردير وكيل الإدارة، على أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها خلال شهر ديسمبر المقبل.