الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

ارتفع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بنسبة بلغت نحو 0.30 %، بواقع 29.70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10006.93 نقاط.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة، اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 122 مليونًا و796 ألفًا و413 سهمًا، بقيمة 268 مليونًا و885 ألفًا 31.621 ريالًا، نتيجة تنفيذ 8421 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية التداول نحو 586 مليارًا و904 ملايين و966 ألفًا و27.060 ريالًا، قياسًا بـ585 مليارًا و323 مليونًا و416 ألفًا و66.170 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على تباين

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,930.12 نقطة، بانخفاض بلغ قدره 1.54 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 730.68 نقطة، بارتفاع بلغ قدره 2.54 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 658 ألفًا و429 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 146 ألفًا و242 دينارًا بحرينيًّا، نُفذت من خلال 30 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بواقع 7.12 نقاط، ليقفل عند مستوى 10833.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : البابطين، وعناية، واتحاد الخليج الأهلية، وأمانة للتأمين، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، و إم آي إس، ومهارة، والباحة، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و9.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأصيل، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسال، ومهارة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، على انخفاض بلغ نحو 6.59 نقاط، ليقفل عند مستوى 23216.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.