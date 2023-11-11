24.7 مليار جنيه إجمالى زيادة رؤوس أموال الشركات بسوق الأسهم

36 شركة ترفع رأسمالها

كشفت بيانات البورصة عن تحقيق ارتفاع طفيف فى زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة خلال 10 شهور الأولى من العام الجارى 2023.

سجلت البيانات تسجيل الشركات لزيادات رؤوس الأموال بنحو 24.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالى 24.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بالعام الماضى 2022.

كما كشفت البيانات عن أن عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العشرة الأولى من العام الحالى 2023 نحو 36 شركة، مقارنة بنفس العدد خلال العام الماضى 2022.

كما رصدت البيانات أيضًا الصعود التدريجى فى زيادة رؤوس الشركات المقيدة بالسوق، وذلك على مدار 7 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالى رؤوس الأموال فى عام 2016 نحو 4.6 مليار جنيه، وفى عام 2017 بلغ 10 مليارات جنيه، وسجلت فى عام 2018 نحو 28.8 مليار جنيه، بينما رصدت عام 2019 نحو 11.3 مليار جنيه، وفى عام 2020 نحو 8.6 مليار جنيه، وفى عام 2021 نحو 18.4 مليار جنيه.

رصدت البيانات أنه فى عام 2022 زيادة رؤوس أموال 30.2 مليار جنيه.

يسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تطوير سوق الاوراق المالية، بما يتلاءم مع مستجدات السوق العالمية.