سعر الذهب في مصر اليوم الأحد.. وعيار 24 بـ2983 جنيهًا

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر باستمرار على اعتبار أنه الملاذ الآمن والاستثمار الأفضل في الفترة الحالية، إذ وصل سعر المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983 جنيهًا.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734 جنيهًا.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237 جنيهًا.

الذهب عيار 14

عيار 14بيع 1,713 شراء 1,727 جنيهًا.

الذهب عيار 12

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740 جنيهًا.

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 92,056 شراء 92,767 جنيهًا.

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880 جنيهًا.

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857 جنيهًا.