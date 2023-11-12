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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: المجتمع الدولي به خلل وغزة أظهرت ذلك

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن المجتمع الدولي به خلل لأنه قائم على عملية التوازن بعد الحرب العالمية الثانية، وغزة أظهرت هذا الخلل.

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عبدالسند يمامة يدشن أول مؤتمراته الانتخابية بقرية ميت فارس بالدقهلية

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بدء المؤتمر الجماهيري للدكتور عبدالسند يمامة بالدقهلية

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن  مصر يجب أن تتخذ موقفا دبلوماسيا، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي في مصر رفضا لما يحدث في غزة. 

وأشار إلى أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

 وواصل يمامة أن غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي، معقبا: “الانفعالات كانت متباينة”، لافتا إلى إسرائيل لها أهمية استراتيجية للغرب وأمريكا.

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