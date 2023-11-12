د. عبدالسند يمامة: المجتمع الدولي به خلل وغزة أظهرت ذلك

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن المجتمع الدولي به خلل لأنه قائم على عملية التوازن بعد الحرب العالمية الثانية، وغزة أظهرت هذا الخلل.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن مصر يجب أن تتخذ موقفا دبلوماسيا، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي في مصر رفضا لما يحدث في غزة.

وأشار إلى أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وواصل يمامة أن غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي، معقبا: “الانفعالات كانت متباينة”، لافتا إلى إسرائيل لها أهمية استراتيجية للغرب وأمريكا.