مدرب صن داونز "باكيًا": لم أتوقع الحضور الجماهيري والتتويج في هذا التوقيت (فيديو)

أعرب رولاني موكوينا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، عن سعادته بالفوز ببطولة دوري السوبر الأفريقي على حساب نادي الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد.

مدرب صن داونز: لم أتوقع الحضور الجماهيري والتتويج في هذا التوقيت

وقال رولاني موكوينا مدرب صن داونز وهو يبكي: "تهانيًا لهذه المجموعة الرائعة والقوية، تدريبي لهذة المجموعة أمر جيد، لا يصدق الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقته فرقتنا في المسابقة، أشكر جميع من حضر".

اختتم مدرب صن داونز تصريحاته انه في ظل الظروف الصعبة مؤخرًا وما ممرنا به لكنا حققنا البطولة، وهو امر جيد.

فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي على نظيره الوداد المغربي بهدفين دون مقابل اليوم في لقاء الإياب، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى، بعدما فاز بمجموع مواجهتي النهائي بنتيجة 3-2.