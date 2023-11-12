نانت يواصل السقوط بمشاركة مصطفي محمد في الدوري الفرنسي

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي من نظيره ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد سانت سيمفورين، ضمن مواجهات الجولة الثاني عشر من مواجهات الدوري الفرنسي لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.

نانت يواصل السقوط بمشاركة مصطفي محمد

سجل هدف نادي نانت الوحيد اللاعب موسيس سيمون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ليواصل مصطفي محمد الغياب عن التهديف، في ظل استمرار استبعاد فريقه عن تحقيق الانتصار للمواجهة الثالثة على التوالي.

خسر نادي نانت في المواجهات الثلاثة الاخيره على يد كل من اندية لانس وريمس وميزت.

توقف رصيد نادي نانت عند 14 نقطة في المركز الثامن من جدول الترتيب متلقيًا الهزيمة السادسة، بينما رفع فريق ميتز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر محققًا الانتصار الثالث.