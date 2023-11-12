وزير الرياضة يهنئ اللاعب محمد الشاهد لانضمامه رسميًا لنادي رايو فاليكانو الإسباني

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى اللاعب محمد الشاهد أحد اكتشافات حراسة المرمى للمشروع القومي "ستار أوف إيجيبت"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك عقب انضمامه رسميًا إلى نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال موسم 2023/ 2024.

وأعلن عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة مشروع "ستارز أوف إيجيبت" عن تعاقد نادي رايو فاليكانو الإسباني مع اللاعب محمد الشاهد حارس مرمى مواليد 2006، ضمن اكتشافات مشروع الموهوبين، مضيفًا أن اللاعب تواجد اليوم في وحدة تدريبية خاصة بحراسة المرمى مع فريق تحت 20 عامًا عقب توقيع العقد، ثم عقد المدير الفني بالقطاع جلسة خاصة مع اللاعب لمناقشة بعض النواحي الفنية والبدنية للوقوف على مستواه الفني قبل المشاركة في المباريات الرسمية، جاء ذلك بحضور بيتر خليفة مسئول التسويق الدولي للاعبي المشروع ووالد اللاعب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بانضمام اللاعب محمد الشاهد رسميًا إلى نادي رايو فاليكانو، مؤكدا على دعمه ومساندته في رحلته الاحترافية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، يهدف إلى زيادة عدد المحترفين المصريين فى الدوريات العالمية.

وأشار وزير الرياضة أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم من أجل تقديم أجيال واعدة للمنتخبات الوطنية فى مختلف المراحل العمرية، يأتي ذلك فى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتطوير الشامل وتكثيف المشروعات الموهوبين فى مختلف اللعبات وخاصة كرة القدم.



جدير بالذكر، أن مشروع "ستار أوف إيجيبت" قد حقق نجاحات خلال تنفيذ فعالياته في عدد من المحافظات ويأتي ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية المتضمنة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يتم تنفيذه حالياً في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة، ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات.

ويهدف المشروع إلى انتقاء المواهب في مجال كرة القدم وعمل معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع الكثير من الأندية الأوروبية، والتحق به الكثير من المواهب الرياضية.



