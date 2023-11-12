مدير تعليم قنا يشدد على متابعة خطوط السير لموجهي الإدارة

نظمت إدارة قنا التعليمية برئاسة وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم الأحد، اجتماعات عدة مع الموجهين الأوائل وموجهي المرحلة الابتدائية والصفوف الأولى ورياض الأطفال والتعليم المجتمعى ومديرى المراحل التعليمية بالإدارة.

وتناول الاجتماع الكثير من النقاط أولها التشديد على جميع السادة الموجهين والمتابعين بالالتزام بخطوط السير وضرورة تواجدهم بداية من طابور الصباح حتى نهاية اليوم الدراسي وعدم مغادرة المدرسة إلا بإشارة من مدير الإدارة مع طلب حصر بأسماء جميع العاملين في كل مدرسة من واقع دفتر الحضور والانصراف مع رفع حالة الطوارئ استعداداً لانتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤م مع بث روح العمل الجماعى وسرعة التجهيز والحشد لها مؤكدة أن المُعلم هو حجر الأساس في الدولة.

وأكدت رشاد، إننا أمام استحقاق انتخابى من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية أعلى المناصب فى الدولة والحكم بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشددت رشاد، على أهمية المشاركة والنزول للانتخابات أيا كان المرشح الذي ترغب فى التصويت له، انزل وشارك وأدلى بصوته فى الانتخابات واختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين عبر صناديق الاقتراع، ومعبرة عن مكانة الدولة المصرية أمام العالم كله، لنشهد عرسًا ديمقراطياً مشرفاً لمصر، ثق تماما أنك كمواطن عندما تشارك في الانتخابات وتعبر عن صوتك من خلال صندوق الاقتراع، فهذه مسؤولية وواجب عليك، أنت تصوت لصالح وطنك.. تختار من تراه الأفضل لقيادة مصر فى هذه المرحلة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة، فالمشاركة التزام واستحقاق دستوري، طبقا للمادة ٨٧ من الدستور المصري ٢٠١٤ التى تنص على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق..إلخ"، فعندما تشارك فى الانتخابات وتدلي بصوتك فأنت تمارس حقك الدستوري الذي لا ينبغي أن تتنازل عنه تحت أي ظرف أو أي سبب.

وأضافت أنه يتوجب علينا كمُعلمين أن نكون على قدر مسؤولياتنا، وأن نؤدي أمانتنا وندلي بأصواتنا، فالمستقبل الذي نأمله لوطننا لن نبلغه إلا بحسن اختيار من يمثلنا، ويجب أن تخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم بلادنا وشعبنا العظيم، وبعظم حضارتنا العريقة الضاربة في عمق التاريخ، ومكانة بلادنا بين دول العالم.