الدوري الأفريقي يُنعش خزينة صن داونز

نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في التتويج بلقب الدوري الأفريقي خلال نسخته التاريخية الأولى، عقب الفوز على ملعبه بثنائية من دون رد على الوداد المغربي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في إياب نهائي البطولة المستحدثه.





وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بدولة المغرب بتفوق الودالد بثنائية لهدف، ليحسم صن داونز التتويج بعد فوزه بثلاثية لهدفين في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يحصل صن داونز على 4 ملايين يورو قيمة التتويج باللقب ، بينما يحصل فريق الوداد على 3 ملايين يورو.

تشكيل الفريقين في المواجهة ..

وخاض صن داونز لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من ..

حراسة المرمي: ويليامز.

خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.

الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.

الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو الآتي..

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود

خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي.