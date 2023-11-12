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صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى

صن داونز
صن داونز

توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب بطولة الدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى ، عقب الفوز على الوداد المغربي بثنائية دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب لوفتوس ستاديوم بجنوب أفريقيا في إياب نهائي البطولة.
 

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كان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأسبوع الماضي قد انتهى بتفوق الوداد بثنائية مقابل هدف ،على ملعب مركب محمد الخامس ، ليتفوق صن داونز في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.
جاء الهدف الأول للفريق الجنوب أفريقي عند الدقيقة 53 عبر اللاعب موديبا ، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف شالولايل.

تشكيل الفريقين ..

وخاض صن داونز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمي: ويليامز.
خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.
الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.
الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي ..
حراسة المرمى: يوسف المطيع.
خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله
خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود
خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي

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